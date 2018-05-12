Стали известны дата и место похорон Юрия Киндрата

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Супруга Юрия Киндрата, исполнителя ролей в фильмах и сериалах «Закрытая школа», «Спящие-2», «Гостиница «Россия», Ксения Скорокосова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила о месте и дате прощания с актером.

«Дорогие. Завтра, 12-ого мая, в 13.30 в Храме Иконы Божией Матери Скоропослушница (улица Маршала Рыбалко 8 стр. 2) начнётся прощание с нашим Юрой. После отпевания будет захоронение на Перепечинском кладбище, а в 17-18 поминальный обед по адресу Кронштадский бульвар д. 37В», — написала она.

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Ранее сообщалось, что Юрий Киндрат умер в возрасте 32 лет.

Киндрат родился 4 апреля 1986 года в Тюмени. Он получил образование в New York Universal Artistik School (США), а также в актерской Школе Драмы Германа Седакова (на актерско-режиссерском курсе). Он снимался в сериалах и фильмах «Закрытая школа», «Игра», «Гостиница «Россия», «Настя», «Спящие-2». Также он принимал участие в проектах «Театра на Юго-Западе» и театра «Школа драматического искусства» и Московского драматического театра им. К.С. Станиславского.