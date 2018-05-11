Скончался Юрий Киндрат

В День Победы умер актер фильмов и сериалов «Закрытая школа», «Спящие-2», «Гостиница «Россия» Юрий Киндрат, сообщает НСН.

Актер умер в возрасте 32 лет. О причине смерти, а также дате и месте похорон будет сообщено позднее.

Киндрат родился 4 апреля 1986 года в Тюмени. Он получил образование в New York Universal Artistik School (США), а также в актерской Школе Драмы Германа Седакова (на актерско-режиссерском курсе).

Он снимался в сериалах и фильмах «Закрытая школа», «Игра», «Гостиница «Россия», «Настя», «Спящие-2». Также он принимал участие в проектах «Театра на Юго-Западе» и театра «Школа драматического искусства» и Московского драматического театра им. К.С. Станиславского.