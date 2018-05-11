Пашинян провел официальную встречу с вокалистом System of a Down

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с фронтменом американской группы System of a Down Сержем Танкяном, сообщается на сайте премьер-министра.

«Пашинян принял всемирно известного американского рок-музыканта Сержа Танкяна. Собеседники поговорили о событиях, происходящих в Армении, и шагах, предпринятых в направлении формирования правительства. Серж Танкян поделился мыслями об изменениях в стране и пожелал успеха новому правительству под руководством Пашиняна», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Пашинян встретил Танкяна в аэропорту. Позже они выступили на площади Республики в Ереване. Их выступление произошло на митингах перед избранием Пашиняна премьер-министром страны.