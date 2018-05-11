Эксперт: сплотить и вдохновить людей у Юлии Самойловой не получилось

Российская исполнительница Юлия Самойлова не смогла выйти из второго полуфинала песенного конкурса «Евровидение» в финал, что стало поводом для масштабных обсуждений в Сети.

По мнению некоторых экспертов, подвело Юлию Самойлову ее слабое здоровье: женщина передвигается на инвалидной коляске и страдает от спинальной амиотрофии. Так, дизайнер по вокалу Вероника Воршип в беседе с изданием «Инфореактор» отметила, что из-за своего состояния Юлия изначально была в проигрышной позиции, но показала силу духа и настойчивость.

Реклама

Эксперт предполагает, что Юлия должна была сплотить вокруг себя русский народ. «Хотели продвинуть идею: «Наших бьют». А может, действительно решили осуществить нереальную мечту человека, у которого мало шансов, но который готов не сдаваться и победить, чего бы это ему не стоило», — констатирует Воршип, добавляя, что сплотить и вдохновить людей не получилось. «Большинство негодуют и называют ее выступление позором и полным провалом. Почему люди настолько возмущены? Да потому что в России неимоверное количество талантливейших вокалистов», — говорит эксперт.

Ранее пользователи определили самые популярные ролики участников «Евровидения».