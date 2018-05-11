Cartoon Network продлил мультсериал «Рик и Морти» на 70 серий

Анимационный сериал для взрослых «Рик и Морти» продлен на 70 новых эпизодов, сообщает The Wrap.

Фантастический мультсериал «Рик и Морти» о путешествиях между мирами выходит на канале Cartoon Network в блоке Adult Swim с 2013 года.

О решении продлить его рассказал создатель сериала Джастин Ройленд у себя в твиттере. «Ждите больше Рика и Морти. А я жду ваших твитов о том, где же новый сезон», — написал он.

В марте этого года четвертый сезон популярного анимационного сериала «Рик и Морти» был все еще не заказан выпускающим его телеканалом. Обеспокоенные поклонники отправляли авторам сериала множество сообщений с вопросами о том, где четвертый сезон, над чем и пошутил Ройленд.