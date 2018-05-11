Пригожин назвал выступление Самойловой на «Евровидении» не самым удачным
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что выступление участницы от России Юлии Самойловой на музыкальном конкурсе «Евровидение» было не самым удачным, передает РИА «Новости».
«Я бы удивился, если бы мы попали в финал. Это было не самое лучше выступление России, такое ощущение, что у Юли не работали ушные мониторы», — сказал Пригожин.
Продюсер подчеркнул, что в любом случае «Самойлова — молодец, она проявила силу духа, выступила, не побоявшись ничего».
Ранее Юлия Самойлова назвала участие в «Евровидении» незабываемым опытом, который она будет хранить в сердце.
Россия не прошла в финал песенного конкурса «Евровидение». По итогам второго полуфинала в финал «Евровидения-2018» вышли Сербия, Молдавия, Венгрия, Украина, Швеция , Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Голландия.