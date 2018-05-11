Пригожин назвал выступление Самойловой на «Евровидении» не самым удачным

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Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что выступление участницы от России Юлии Самойловой на музыкальном конкурсе «Евровидение» было не самым удачным, передает РИА «Новости».

«Я бы удивился, если бы мы попали в финал. Это было не самое лучше выступление России, такое ощущение, что у Юли не работали ушные мониторы», — сказал Пригожин.

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Продюсер подчеркнул, что в любом случае «Самойлова — молодец, она проявила силу духа, выступила, не побоявшись ничего».

Ранее Юлия Самойлова назвала участие в «Евровидении» незабываемым опытом, который она будет хранить в сердце.

Россия не прошла в финал песенного конкурса «Евровидение». По итогам второго полуфинала в финал «Евровидения-2018» вышли Сербия, Молдавия, Венгрия, Украина, Швеция , Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Голландия.