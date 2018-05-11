Аксюта: Самойлову необходимо утешить

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Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта заявил, что первым делом необходимо успокоить Юлию Самойлову, которая не прошла в финал международного песенного конкурса «Евровидение», поскольку она очень ранимый человек, передает РИА «Новости».

«Мне очень жаль Юлю, я боюсь, сейчас ей будет нелегко. Как только мы закончим разговор, я подойду к ней и попытаюсь успокоить. Артист — это ответственность за то, что у него за спиной его страна, и он является представителем этой страны», — сказал Аксюта.

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По его словам, Самойлова сделала все, что было в ее силах.

«Это правда. Ее надо успокоить, потому что человек она очень трепетный и ранимый», — добавил он.

Россия не прошла в финал песенного конкурса «Евровидение». По итогам второго полуфинала в финал «Евровидения-2018» вышли Сербия, Молдавия, Венгрия, Украина, Швеция , Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Голландия.