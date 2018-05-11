Врач раскрыл подробности состояния Малобродского

У бывшего директора «Гоголь-центра», фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского была нестабильная стенокардия, передает РИА «Новости» заявление его кардиохирурга Ярослаав Ашихнина.

«У него оно (состояние) и так было очень плохим, оно не стало хуже, но как у него была нестабильная стенокардия, то же самое у него и сейчас. Нестабильная стенокардия — это ситуация, при которой очень высок риск развития инфаркта миокарда, тяжелая отдышка», — рассказал Ашихнин.

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Он добавил, что Малобродскому в таком состоянии нужно делать исследования: коронарографию, спиральную компьютерную томографию, а также смотреть, что происходит в легочной артерии, потому что при такой отдышке может быть тромбоэмболия легочной артерии. По его словам, без этих исследований нельзя поставить правильный диагноз.

Ранее сообщалось, что Алексей Малобродский находится в кардиореанимации в тяжелом состоянии.