Фигурант дела «Седьмой студии» Алексей Малобродский находится в кардиореанимации в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в городской клинической больнице имени Ерамишанцева.

«В отделении кардиореанимации, состояние тяжелое», — заявил источник агентства.

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Ранее сообщалось, что врачи скорой помощи рекомендовали госпитализировать Малобродского.

Также стало известно, что у продюсера случился инфаркт.

Экс-директору театра «Гоголь-центр», которого в числе других фигурантов обвиняют в хищении бюджетных средств, стало плохо после того, как суд повторно отказался переводить его из СИЗО под домашний арест.