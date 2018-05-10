Врач диагностировал у Малобродского инфаркт и предупредил об угрозе жизни

Врач-кардиолог Ярослав Ашихмин у себя в фейсбуке рассказал о состоянии фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского.

Ашихмин поделился точным диагнозом, поставленным Малобродскому, которому в Басманном суде в очередной раз отказали в ходатайстве о переводе из СИЗО под домашний арест.

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Врач диагностировал у Малобродского инфаркт миокарда и нестабильную стенокардию, осложнившуюся сердечной недостаточностью .«Работники скорой вместо того, чтобы экстренно везти в сосудистый центр, делают невесть что. Прямая угроза жизни. Нужно спасти одного из лучших людей страны», — призывает кардиолог. По его словам, пациент полное согласие на разглашение медицинской тайны, и сейчас это «вопрос жизни и смерти».

Также он рассказал, что врачи позвонили министру здравоохранения Веронике Скворцовой и попросили срочно везти экс-директора в любой подходящий по профилю сосудистый центр.

В пресс-службе Минздрава факт звонка не комментируют.