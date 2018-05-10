Малобродскому стало плохо после отказа суда перевести его из СИЗО

После повторного отказа Басманного суда Москвы переводить его из СИЗО под домашний арест, фигурант дела «Седьмой студии» Алексей Малобродский почувствовал себя плохо, передает РИА «Новости».

Сообщается, что еле стоящего на ногах Малобродского вывели из зала суда в конвойное помещение, после чего на место приехала «скорая помощь». В данный момент 60-летний Малобродский находится в конвойном помещении. Предположительно, ему оказывается медицинская помощь.

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Ранее сообщалось, что следствию вернули просьбу о помещении Малобродского под домашний арест.

Бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский вместе с режиссером и худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым обвиняются в хищении бюджетных средств при подготовке культурного проекта «Платформа». По делу проходят также гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Свою вину признает только Масляева.