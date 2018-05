Фильм перенесшего инсульт Терри Гиллиама все-таки покажут в Каннах

Многострадальный фильм Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота» все-таки покажут в рамках Каннского кинофестиваля, сообщил режиссер у себя в твиттере.

Долгие годы Гиллиам не мог выпустить свою ленту о приключениях героев писателя Мигеля де Сервантеса, поскольку ему приходилось встречаться с непреодолимыми препятствиями — от полного разрушения съемочной площадки стихией до невозможности найти исполнителей главных ролей. Когда накануне долгожданной премьеры в Каннах бывший продюсер картины попытался помешать ее выходу в суде, у Гиллиама случился микроинсульт. На суде он присутствовать не смог.

Реклама

Оправившись от болезни, Терри Гиллиам поспешил обрадовать поклонников. «После отдыха и молитв богам я снова в форме и здоров. Как и «Человек, который убил Дон Кихота». Мы победили! Мы отправимся на бал в образе фильма закрытия Каннского кинофестиваля!» — поделился радостью режиссер.

Закрытие Международного кинофестиваля в Каннах пройдет 19 мая. Накануне в рамках основного конкурса киносмотра был показан фильм «Лето» Кирилла Серебренникова.

We need your support. Join me at @quixotemovie and shout to the world. #QuixoteVive pic.twitter.com/CtD1ZaPOUM