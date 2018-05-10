В США пропал костюм Железного человека

Со склада реквизита в Голливвуде исчез костюм Железного человека, который во время съемок носил актер Роберт Дауни-младший. Об этом сообщает портал CNET.

Сообщается, что стоимость данного костюма составляет около $320 тыс.

В данный момент неизвестно, как именно исчез костюм. Предполагается, что его могли украсть со склада в период февраля по апрель текущего года.

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Костюм Железного человека Дауни-младший носил с первого фильма о супергерое, который вышел в 2008 году. Впоследствии он сыграл в нем еще в десяти кинократинах.

Ранее сообщалось, что кинофильм о супергероях «Мстители: война бесконечности» установил мировой рекорд, собрав в прокате миллиард долларов за 11 дней.