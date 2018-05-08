Эрнст высказался о новом составе жюри «Голоса»

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст пообещал в скором времени определиться с составом жюри вокального проекта «Голос», сообщает РИА «Новости».

«Мы присмотримся к тому, за кого больше проголосуют. Это не автоматически. Мы просто таким образом опрашиваем», — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли состав жюри определен голосованием за лучших наставников.

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Решение о членах жюри, по словам Эрнста, будет обнародовано «очень скоро».

Ранее музыкант Леонид Агутин делился соображениями о том, что состав жюри нового сезона проекта «Голос» будет полностью обновлен, хотя он намерен согласиться, если его позовут.

Шоу «Голос» — это российская версия международного проекта The Voice. Агутин, а также Александр Градский, Пелагея и Дима Билан — это так называемый «золотой состав» наставников. Вместе они проработали три сезона.