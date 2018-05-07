Путин наградил народного артиста СССР Этуша орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста СССР Владимира Этуша орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, передают «Известия» со ссылкой на портал правовой информации.

6 мая Этуш отметил 95-летний юбилей, в связи с чем Владимир Путин направил ему поздравительную телеграмму.

Этуш — ветеран Великой Отечественной войны. В 1941 году он записался добровольцем на фронт, позже был награжден орденом Красной Звезды и медалями. Получив тяжелое ранение, он был комиссован, а после войны окончил актерский факультет Театрального училища имени Б. В. Щукина. Сыграл в таких известных картинах, как «Двенадцать стульев», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», а также «Иван Васильевич меняет профессию».