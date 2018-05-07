Сталлоне вновь сыграет «Рэмбо»
Американский актер Сильвестр Сталлоне готов приступить к съемкам пятой части фильма «Рэмбо». Об этом сообщает Deadline.
По данным портала, Сталлоне также будет сценаристом картины, а возможно выступит и в роли режиссера нового «Рэмбо».
Как отмечается, действия фильма будут происходить в Мексике, где главный герой будет бороться против крупного наркокартеля.
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Ранее сообщалось, что Сталлоне поучаствовал в открытии мемориальной доски на пьедестале памятника киногерою Рокки, роль которого он исполнил в молодости.
Памятник расположен в Филадельфии, где и снимался фильм.