Михалков прокомментировал снятие его программы с эфира

Режиссер Никита Михалков предложил зрителям самим подумать над тем, почему выпуск его программы «Бесогон» сняли с повторного эфира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу режиссера.

«Я предлагаю каждому, кто посмотрит выпуск нашей передачи «БесогонТВ» «Синдром Гарри Поттера» в интернете, сделать собственный вывод о том, почему эту передачу сняли с повторного эфира на канале «Россия 24» после показа в пятницу, 4 мая», — отметил Михалков.

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Он добавил, что «человек пытливый», обратив внимание на название передачи, возможно, «сможет проследить причинно-следственные связи».

Ранее стало известно, что «Россия 24» сняла с эфира повторный выпуск передачи «Бесогон».