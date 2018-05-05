«Россия 24» сняла с эфира выпуск программы Михалкова «Бесогон»

Выпуск авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон» на телеканале «Россия 24» сняли с эфира. Об этом сообщается на сайте проекта.

В сообщении говорится, что выпуск, показ которого был запланирован на субботу и воскресение, снят с эфира. При этом причины такого решения не называются.

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Как указывается на сайте, в выпуске под названием «Синдром Гарри Поттера» Михалков рассуждает о «трудностях коммуникаций в современном мире».

В декабре 2015 года Михалков сообщил, что телекомпания ВГТРК запретила выпуск его телепрограммы «Бесогон» без объяснения причин.

После этого в ВГТРК объяснили, что выпуск не был показан по этическим причинам.