Хакер похитила $130 тысяч и откровенные фото у Пэрис Хилтон

Хакер Пэйтсар Бхчаджян похитила у американской актрисы и певицы Пэрис Хилтон ее интимные фото и $130 тыс. Об этом пишет TMZ.

Злоумышленница в период с 2015 по 2017 года получила доступ к счетам Хилтон и ее аккаунту в iCloud.

Так, с помощью данных банковской карты мошенница забронировала номер в голливудском отеле «Рузвельт». Тогда она потратила около $40 тыс. Позднее женщина под видом Хилтон попросила помощника актрисы перевести $80 тыс. на сторонний счет.

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Также сообщается, что в распоряжении злоумышленницы оказались интимные снимки Хилтон, однако достоверно неизвестно, что она сделала с этими материалами.

Хакер была поймана в 2017 году. 7 мая суд примет решение о наказании.