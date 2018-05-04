Мультфильм «Распрекрасный принц» не выйдет в прокат одновременно с «Садко»

Американский мультфильм «Распрекрасный принц» не получит прокатное удостоверение на 24 мая, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра культуры Владимира Мединского.

До этого Минкультуры предложило кинопрокатной компании «Вольга» перенести дату проката анимационного фильма «Распрекрасный принц» с 24 мая на 28 июня из-за российского мультфильма «Садко».

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«Есть два мультфильма: российский, который заявился давно, и иностранный, который не заявился до сих пор. Иностранный мультфильм на эту дату релиза (прокатное удостоверение) не получит, это противоречит правилам проката», — сказал Мединский. По словам министра, прокатчикам предложили договориться «по-хорошему». Если этого не последует, картина будет поставлена на дату, предложенную Минкультуры.

«Мы занимаемся поддержкой российского кино», — объяснил свою позицию министр.

Ранее министерство заявило, что не предлагало перенести релиз фильма «Распрекрасный принц».