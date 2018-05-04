Обнаружено тело погибшего писателя Сергея Сакина

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В Ярославской области обнаружено тело писателя и участника телешоу «Последний герой» Сергея Сакина (Спайкера), пишут его коллеги из издания «Ридус».

Отмечается, что Сакина нашли всего в 50 метрах от того места, где он в последний раз был зафиксирован камерами наблюдения, будучи еще живым.

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«Сергея опознали. И документы при нем были», — цитируют ярославские СМИ подругу Сергея Татьяну Федякину.

Признаков насильственной смерти на теле писателя обнаружено не было.

Сергей Спайкер Сакин — писатель, автор романа «Больше Бена», написанного в соавторстве с Павлом Тетерским и получившего премию «Дебют» 2000 года в номинации «Крупная проза», журналист и путешественник, участник шоу «Последний герой». Пропал в конце прошлого года по дороге из города Мышкина в Москву.