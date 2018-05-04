Минкульт не предлагал заменить в прокате американского «Принца» на русского «Садко»

Министерство культуры прокомментировало якобы инициированный ведомством перенос даты выхода в прокат анимационного фильма американского производства «Распрекрасный принц», планируемый релиз которого совпал с релизом картины «Садко», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

»Минкультуры России не предлагало перенести релиз фильма «Распрекрасный принц». Ведомство уведомило компанию «Вольгафильм» о необходимости проведения переговоров с компанией «СТВ» (которая планирует премьеру анимационного фильма «Садко» также на 24 мая) о согласовании очередности выхода фильмов в прокат на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

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Изначально компанией «Вольгафильм» в качестве даты релиза картины «Распрекрасный принц» было указано 10 мая 2018 года. О принятом решении относительно планируемых дат релизов «Садко» и «Распрекрасный принц» ведомство должно быть уведомлено в течение 15 рабочих дней. Пока ответа министерство не получило.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Минкульт попросил прокатчика американского мультфильма «Распрекрасный принц», компанию «Вольгафильм», перенести премьеру из-за совпадающих с премьерой мультфильма российского производства «Садко» дат.