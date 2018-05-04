Кристина Агилера записала первый за шесть лет альбом

Певица Кристина Агилера анонсировала свой первый за шесть лет номерной альбом под названием Liberation, сообщает Independent.

Пообещав поклонникам новые песни, Агилера представила клип на трек Accelerate с Ty Dolla $ign и 2 Chainz. Как рассказала исполнительница в интервью Billboard, новая пластинка вдохновлена хип-хопом и на ней появятся композиции, записанные совместно с Канье Уэстом.

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Кристина Агилера видит свой новый релиз полным жажды свободы и откровений. На вопросы о том, что ее видят как поп-певицу, Агилера отвечает невозмутимо: «В конце концов, я работаю в жанре соул».

Liberation будет выпущен на лейбле RCA Records 15 июня 2018 года

Ранее Тони Брэкстон анонсировала первый сольный альбом за 8 лет.