Жена Билла Косби попросила не подвергать его «суду Линча»

Жена американского актера Билла Косби, обвиненного в сексуальных домогательствах, попросила не подвергать его осуждению без расследования обстоятельств. Такое массовое осуждение она сравнила с «линчеванием». Официальное заявление Камилл Косби опубликовано на странице ее мужа в фейсбуке.

«Невинный человек был признан виновным на основе бездумного, безусловного, неконституционного беснования, которое было растиражировано СМИ и завершилось в суде. Это не настоящее правосудие, это правосудие толпы. Эта трагедия должна быть прекращена не только для Билла Косби, но и для всей страны», — говорится в заявлении.

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Камилл Косби также призвала прокурора, выдвинувшего обвинения против ее мужа, провести полное расследование обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что суд оставил Билла Косби под домашним арестом.