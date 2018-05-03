Преследователь Сандры Буллок предпочел смерть аресту

42-летний Джошуа Джеймс Корбетт, преследовавший актрису Сандру Буллок, погиб в своем доме, не желая сдаваться полиции, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Корбетт ушел из жизни, нанеся себе не уточняемые повреждения, когда полицейские прибыли в его лос-анджелесский дом, чтобы арестовать мужчину за нарушение режима условного наказания.

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В 2014 году Корбетт был арестован за проникновение в дом Сандры Буллок. Как рассказывала Буллок в суде, она проснулась от громкого звука и обнаружила Корбетта у себя дома, где в это время также спали ее приемные дети Луис и Лайла. Актриса спряталась в уборной и вызвала полицию.

Полицейские нашли у Корбетта записную книжку с письмом неприличного содержания, адресованным актрисе, и ее фотографии. Дома у сталкера было найдено оружие.

Корбетта приговорили к пяти годам условного наказания и лечению в больнице для людей с нарушениями психики. Летом прошлого года мужчина покинул госпиталь, однако не смог провести остаток срока согласно режиму условного наказания.

Ранее сообщалось, что сталкер пробрался в дом Тейлор Свифт и улегся спать в ее постели.