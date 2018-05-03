«Рассказ служанки» продлен на третий сезон

Потоковый сервис Hulu продлил телесериал «Рассказ служанки» на третий сезон, сообщает Variety.

«Рассказ служанки» получил продолжение буквально через неделю после премьеры первого эпизода второго сезона. Антиутопическое шоу стало знаковым для Hulu — это самый просматриваемый проект сервиса среди оригинальных и приобретенных Hulu продуктов.

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В прошлом году телесериал получил целых восемь статуэток праймтаймовой телепремии «Эмми», Emmy Awards, вместе с «Большой маленькой ложью» HBO разделив второе место по количеству наград и уступив только ночному субботнему шоу NBC. Среди наград — самые важные: за лучший драматический сериал, лучшую актрису в драматическом сериале (Элизабет Мосс) и лучший сценарий.

«Рассказ служанки» снят по одноименному роману Маргарет Этвуд и рассказывает об антиутопическом Гилеаде, государстве с военным режимом, занимающем часть США. Способных к деторождению женщин в Гилеаде заставляют рожать детей для бесплодных офицерских жен.