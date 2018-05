Кэти Перри и Орландо Блум встретились с папой Римским

Американская певица Кэти Перри и ее возлюбленный английский актер Орландо Блум встретились с папой Римским. Об этом исполнительница разместила пост в твиттере.

«Увидеться со Святейшим Папой Франциском — большая честь для меня», — написала Перри.

Как отмечается, певица принимала участие в ежегодной международной конференции «Объединяться, чтобы исцелять», посвященной глобальным проблемам здравоохранения.

Ранее сообщалось, что выступавшая против Кэти Перри в суде монахиня умерла на слушании по делу. На слушании 9 марта, выступая против приобретения исполнительницей монастыря, в которым раньше проживали монахини, сестра Холзман упала и скончалась.

Honored to be in the presence of His Holiness @Pontifex's compassionate heart and inclusivity. Thank you to @meditationbob and #TheCuraFoundation for making it all possible.❤️#UniteToCure pic.twitter.com/EEPWJI2gkT