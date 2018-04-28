Русский писатель и замкобата армии ДНР Захар Прилепин в интервью ФАН рассказал о своем участии в нашумевшем фильме «Дежурство», получившем главный приз фестиваля Tribeca Film в Америке.

По мнению Прилепина, жюри Tribeca Film Festival дало фильму о конфликте на Украине приз не из политических соображений. «Думаю, жюри не было особого дела до Украины. Слышал, что там собираются американские «леваки», люди своеобразные. Фильм получился хорошим — почему бы не дать премию этим русским, они же не подчиняются Трампу?» — рассуждает Прилепин.

Короткометражная лента режиссера Ленара Камалова «Дежурство» получила главный приз фестиваля Tribeca в Нью-Йорке и попала в лонг-лист премии «Оскар». Захар Прилепин сыграл в картине роль ополченца Донецкой народной республики с позывным «Кот».