Лимонов резко ответил предсказавшей развал России норвежке

Российский писатель Эдуард Лимонов резко ответил писательнице Эрике Фатланд, которая предсказала развал «постоянно расширяющейся» России в течение 100 лет, пишет ФАН.

Лимонов заметил, что впервые слышит о Фатланд и не согласен с ней. «Россия не рухнет, потому что российский народ — самый крупный в Европе. У нас только на европейской части страны проживает 118 миллионов граждан. Куда мы денемся? Только если нас не подвергнут какому-то жутчайшему геноциду, тогда мы вымрем. Но скорее вымрут немцы, потому что их 80 миллионов всего. А вообще — это нонсенс какой-то», — констатирует писатель.

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Он также отметил, что Фатланд плохо знакома с историей России и лишь поэтому утверждает, что страна постоянно расширяется. «И неужели какая-то задрипа из Норвегии не понимает, что в 1991 году от России отняли 14 республик и больше половины населения? Какое это расширение?» — спрашивает Лимонов, вспоминая соглашение о создании СНГ в Беловежской пуще.

Норвежская писательница Эрика Фатланд объехала 14 соседствующих с Россией стран и в книге «Граница» сделала вывод, что через 100 лет российская граница «станет короче» несмотря на якобы имеющееся у страны стремление «постоянно расширяться».