Фильм о ДНР с Прилепиным взял приз фестиваля Tribeca

Короткометражный фильм «Дежурство» российского режиссера Ленара Камалова завоевал приз на фестивале Tribeca в Нью-Йорке, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу проекта.

«Главный приз Best Narrative Short получил короткометражный фильм «Дежурство» (PhoneDuty) российского режиссера-дебютанта Ленара Камалова», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Одну из ролей в картине исполнил российский писатель Захар Прилепин.

Ежегодный кинофестиваль Tribeca Film Festival проводится в Нью-Йорке с 2002 года, одним из его идейных вдохновителей стал актер Роберт де Ниро. Он задумал фестиваль после терактов 11 сентября 2001 года как эмоциональную альтернативу пессимистичным настроениям в городе.