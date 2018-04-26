Билла Косби признали виновным в сексуальных домогательствах

Суд признал американского актера Билла Косби виновным в сексуальных домогательствах, сообщает The New York Times.

Женщина по имени Андреа Костанд заявила, что в 2004 году Косби изнасиловал ее неподалеку от своего дома, предварительно напоив снотворным. Судебный процесс длился с 2016 года, Косби признали виновным по трем статьям, наказание по каждой из них составляет до 10 лет тюремного заключения. Издание отмечает, что после этого десятки женщин обвинили актера в изнасиловании, однако у большинства обвинений нет судебной перспективы.

Ранее сообщалось, что Косби выплатил Андреа Костанд более $3 млн.