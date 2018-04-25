Мадонна не смогла помешать продавцу ее нижнего белья и волос

Мадонна не смогла отстоять в суде право на запрет аукциона ее персональных вещей, включая локон волос, нижнее белье и письмо о расставании от бывшего бойфренда, покойного рэпера Тупака Шакура, пишет The Guardian.

Певица смогла лишь временно заблокировать аукцион в 2016 году, заявив в нью-йоркском суде, что статус знаменитости не отнимает ее право на личную жизнь и вещи. Всего на аукционе должно быть продано 22 предмета.

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Ответчиком в суде тогда и сейчас выступала Дарлин Лутц, коллекционер предметов искусства, которая помогла Мадонне собрать этот набор персональных вещей, однако позже рассорилась с артисткой.

Судья решил дело в пользу Лутц, заявив, что она теперь имеет право поступать со своей собственностью как пожелает.

Ранее Мадонна заявила о желании снять фильм о балерине.