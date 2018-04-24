Том Харди превратился в отвратительного пришельца в первом трейлере «Венома»

На киноконвенте СинемаКон в Лас-Вегасе компания Sony представила первый полный трейлер предстоящего фильма «Веном», сообщает The Hollywood Reporter.

В фильме Рубена Флейшера Харди сыграл антагониста Человека-Паука из вселенной комиксов Marvel — Эдди Брока, тело которого захватывает пришелец Веном. В трейлере после жалоб на самочувствие и Том Харди подвергается трансформации в жуткое существо.

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«Вот видите, мы не забыли снять в фильме Венома», — пошутил после презентации трейлера председатель Sony Pictures Том Ротман, отвечая на подозрения фанатов, не увидевших героя в раннем тизере.

В фильме также снялись Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Дженни Слейт и Скотт Хаз. Премьера картины намечена на октябрь 2018 года.