Студию Женовача преобразуют в филиал МХТ им. Чехова

«Студия театрального искусства» Сергея Женовача станет филиалом МХТ имени Чехова, сообщает «МК».

Сегодня министр культуры Владимир Мединский представил труппе МХТ нового худрука — Сергея Женовача, также руководящего «Студией театрального искусства». На встрече стало известно, что СТИ станет филиалом МХТ имени Чехова.

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Конкертными творческими планами Женовач не поделился, но представил труппе своего соавтора — художника Александра Боровского — и пообещал в работе опираться на традиции академического театра. «Будем служить этому святому месту, чтобы было интересно, но опираясь на идеи Станиславского», — сказал Женовач.

Сергей Женовач заменил на посту художественного руководителя умершего ранее в этом году Олега Табакова. Художественное руководство «Табакеркой» — театром Олега Табакова — взял на себя народный артист России Владимир Машков.