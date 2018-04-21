Гафт выразил соболезнования в связи со смертью Нины Дорошиной

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Актер Валентин Гафт выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Нины Дорошиной. Об этом сообщает RT.

«Страшная потеря. Это великая актриса, удивительно интересный, добрейший человек. У нее было такое обаяние, так устроен был весь организм, мышление, что она всегда удивляла на сцене, вне сцены, в жизни. Она любила жизнь, очень любила театр, никогда не халтурила. Любила животных не меньше, чем людей», — сказал Гафт.

Нина Дорошина, сыгравшая роль Надежды в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби», скончалась в Москве на 84-м году жизни. Причиной смерти актрисы была названа остановка сердца.