Россияне назвали Олега Табакова любимым режиссером

Олег Табаков — один из любимых россиянами режиссеров, показали данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Его имя назвали 10% опрошенных, столько же только у Никиты Михалкова. Среди актеров он набрал 8%, а это второе-третье место, уступив только Сергею Безрукову. Его имя известно почти каждому (95%), а среди 45-59-летних респондентов его знают абсолютно все.

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Кинокартины с участием Олега Табакова видели 94% россиян, среди них им лучше всего запомнились «Семнадцать мгновений весны», «Человек с бульвара Капуцинов», «Москва слезам не верит».

Ранее стало известно, что скончавшийся 12 марта этого года Олег Табаков посмертно награжден почетным призом ММКФ.