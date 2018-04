Coldplay возглавили список лучших песен самых ненавистных групп

Портал о музыке NME на основе онлайн-голосования составил список лучших хитов западных групп, которые якобы никто не любит.

Группа Coldplay возглавила список с песней Viva La Vida. За ней следуют The 1975 с композицией Medicine, легенды ню-метал Limp Bizkit с песней Rollin, неожиданные ABBA с Fernando, Maroon 5 с песней This Love, The Libertines с песней Can't Stand Me Now, Sugababes с дебютным синглом Overload, Nickelback с привязчивым хитом How You Remind Me, Razorlight с Golden Touch, The Cure с Pictures Of You, Oasis с Wonderwall, Radiohead с песней Fake Plastic Tree и The Smiths с This Charming Man.

Ранее зарубежные СМИ составили список худших фильмов от лучших режиссеров.