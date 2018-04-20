Путин поприветствовал участников юбилейного ММКФ

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей 40-го Московского международного кинофестиваля.

Отметив важность яркого события для профессионалов и любителей кино, Путин подчеркнул его особую гуманитарную миссию. «ММКФ сохраняет приверженность своим традициям, знакомит аудиторию с качественным, глубоким кино. И конечно, отмечу его важную роль в укреплении международных гуманитарных, человеческих контактов, значимый вклад в популяризацию выдающихся достижений отечественного и мирового кинематографа», — написал Путин в приветственной телеграмме, пожелав фестивалю успехов.

Московский международный кинофестиваль открылся в столице 19 апреля. Ранее «Газета.Ru» подготовила список самых интересных фильмов киносмотра.