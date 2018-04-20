Олег Табаков посмертно получил приз ММКФ

Актер и режиссер Олег Табаков посмертно награжден спецпризом «Золотой Святой Георгий» Московского международного кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф, сообщает РИА «Новости».

«Он очень любил гордиться своим театром, учениками, родными и близкими. И когда мы чувствовали эту гордость, мы были счастливы», — рассказал руководитель «Табакерки», актер Владимир Машков, поблагодарив ушедшего режиссера за подаренную ему творческую судьбу. Приз получил сын Олега Табакова, актер Павел Табаков.

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Худрук МХТ имени А. П. Чехова и «Табакерки» Олег Табаков скончался в начале марта в больнице после тяжелой болезни.

В начале апреля новым художественным руководителем Московского театра Табакова стал народный артист России Владимир Машков.