Герман-младший: военная драма «Воздух» будет качественнее «Дюнкерка»

Режиссер Алексей Герман-младший намерен снять драму «Воздух» о начале Первой мировой войны и уверен, что его картина сможет конкурировать с «Дюнкерком» Кристофера Нолана, сообщает РИА «Новости».

«Может быть, немного нагло прозвучит, но мы хотим добиться более высокого качества, чем, например, у фильма «Дюнкерк». Мы верим, что с гораздо меньшим бюджетом можно сделать реальную пронзительную историю», — поделился Герман-младший на очной защите проектов Фонда кино.

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Режиссер намерен сделать упор на съемки воздушных боев и теперь разрабатывает технические способы реализации этой идеи.

По словам Германа-младшего, картина расскажет про «генезис победы» и природу подвига. Создатели картины запрашивают у Фонда 120 млн руб. на безвозвратной основе при общих расходах в более чем 450 млн руб.

Ранее стало известно, что Киностудия им. Горького снимет трехмерный мультфильм «Кощей».