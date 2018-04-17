Сын Че Гевары прибыл в Крым на открытие выставки в честь его отца

Эрнесто Гевара, сын латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары, прибыл в Крым, где откроет выставку архивных фотодокументов, посвященную его отцу, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минкультуры республики.

«Эрнесто Гевара уже находится в Крыму. В среду запланировано открытие выставки «Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы», — говорится в сообщении.

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Выставка пройдет в Симферополе в библиотеке имени Франко.

Ранее бывший министр иностранных дел Мексики Хорхе Кастаньеда рассказал о культурном наследии революционера Эрнесто Че Гевары в своем материале для The New York Times.

Че Гевара был казнен в Боливии 50 лет назад, 9 октября 1967 года.