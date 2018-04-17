Первый канал позвал поющих пенсионеров в новый «Голос»

Первый канал запустит новый сезон вокального шоу-соревнования «Голос» в необычнрм формате, сообщается на странице телеканала в Instagram.

Сейчас канал начал прием заявок на 7-й сезон уже привычного шоу-проекта «Голос» для участников от 17 лет и на 1-й сезон проекта «Голос 60+»! «Если вы любите и умеете петь… Если знаете, что достойны большой сцены... Если готовы к конкуренции и славе… Участвуйте в кастинге!» — приглашают возрастных исполнителей организаторы проекта.

В пятницу, 20 апреля, определится победитель текущего сезона проекта «Голос». Всего в финал под наставничеством Валерия Меладзе, Басты и Пелагеи вышло девять участников.