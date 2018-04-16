Кончита Вурст рассказала о положительном ВИЧ-статусе

Австрийский певец Томас Нойвирт, более известный под женским амплуа Кончита Вурст, рассказал в инстаграме о своем положительном ВИЧ-статусе.

«Сегодня пришел тот день, когда мне пришло время избавиться от дамоклова меча на всю жизнь: я много лет обладаю положительным ВИЧ-статусом. Это не имеет никакого значения для общества, но мой бывший друг угрожает мне, что расскажет об этом общественности. Я никому не дам права в будущем пугать меня и оказывать таким образом влияние на мою жизнь», — написала Вурст.

Реклама

По ее словам, она получает медицинскую помощь в течение многих лет. Вурст также отметила, что чувствует себя хорошо.

Ранее Вурст заявила, что Санкт-Петербург впечатлил ее и она не против купить особняк в городе.