Пиотровский: нужно перестать называть крымскую коллекцию «скифским золотом»

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рекомендует не употреблять термин «скифское золото» в отношении коллекции крымских музеев, с 2014 года находящейся в Нидерландах, сообщает РИА «Новости».

«Пока мы будем называть коллекцию скифским золотом, мы ничего не решим, потому что там никаких скифов нет и золота там совсем немного», — поделился с журналистами на встрече в Севастополе Пиотровский. Он предлагает обратить внимание на то, что вывезены священные вещи из крымских музеев, найденные там же, в Крыму. «Это символы сознания людей, которые тут живут, и должны возвращаться», — уверен Пиотровский.

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Вместе с тем директор Эрмитажа отметил, что затянувшийся процесс по делу коллекции лучше, чем «резкие решения», а дело, по его мнению, все же решится в пользу Крыма.

Коллекция из примерно 2 тыс. артефактов была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. После выхода Крыма из состава Украины и воссоединения с Россией страны не смогли договориться о том, кому передать коллекцию. Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

Ранее в крымском музее отреагировали на сообщения о возможной передаче золота скифов Украине.