СМИ сообщили о госпитализации Панкратова-Черного

Народный артист Александр Панкратов-Черный попал в больницу, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, у актера обнаружили серьезное заболевание, которое грозит ему потерей подвижности руки.

Как отмечается, существуют нехирургические методы лечения данного заболевания, однако, врачи склоняются к тому, чтобы провести хирургическое вмешательство.

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Александр Панкратов-Черный снимался в фильмах «Жестокий романс», «Ширли–мырли», «Палата № 6», а также в телесериалах «Деффчонки» и «Кухня».

Ранее СМИ сообщили о госпитализации актера Федора Добронравова.

Как отмечалось, он был направлен в клинику на обследование.