Министр культуры Южной Кореи: Ким Чен Ын надеется на продолжение культурного обмена

Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чон Хван поделился впечатлениями от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в беседе с CNN.

То Чон Хван сидел рядом с Ким Чен Ыном во время первого за 13 лет концерта южнокорейских поп-артистов, проведенного в Северной Корее.

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«Он выглядел очень естественно, когда говорил о музыке, культуре и спорте», — рассказал То Чон Хван, добавив, что Ким Чен Ын совсем не похож на свой образ в СМИ. По мнению южнокорейского министра, Ким Чен Ын с оптимизмом ждет встречи с президентом Южной Кореи Мун Джэином на апрельском саммите в Сеуле, надеясь на улучшение напряженных отношений Южной и Северной Кореи.

Концерт носил имя «Весна идет». «После концерта он отметил символизм названия и высказал надежду на продолжение культурного обмена осенью, после саммита с Мун Джэином и встречи с Дональдом Трампом», — сказал То Чон Хван.

Концерт южнокорейских исполнителей прошел в Большом театре в Пхеньяне 1 апреля. На концерте северокорейский лидер побывал вместе со своей супругой.