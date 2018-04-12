Фильм Серебренникова о Цое вошел в конкурсную программу Каннского фестиваля

Фильм российского кинорежиссера Кирилла Серебренникова «Лето» вошел в основную конкурсную программу 71-го Каннского кинофестиваля, сообщает пресс-служба международного смотра.

Герои картины — молодой музыкант, лидер группы «Кино» Виктор Цой и его коллеги по ленинградской андеграудной рок-сцене начала 1980-х годов. Главные роли в «Лете» сыграли Ирина Старшенбаум, Роман Билык и Тео Ю.

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Всего в основном конкурсе участвуют 17 картин, среди которых новые работы Жана-Люка Годара, Спайка Ли, Джафара Панахи и Маттео Гарроне.

Ранее стало известно, что следствие попросило продлить домашний арест Кирилла Серебренникова в связи с обвинениями в хищении бюджетных средств.

Международный Каннский кинофестиваль в этом году пройдет с 8 по 19 мая.