Посетителей концерта Ирины Дубцовой эвакуировали из-за задымления

На сольном концерте Ирины Дубцовой в Находке в зале сработала пожарная тревога, сообщают местные СМИ.

Певица объяснила, что пожарная сработала из-за сценического дыма. Сотрудники городского центра культуры оперативно эвакуировали людей из здания. Концерт продолжился после внимательной проверки помещения.

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После у себя в Instagram Ирина Дубцова поблагодарила посетителей концерта за теплый прием. «Находка, вы сегодня мои герои! Конечно, все мы испугались... Но! Как же оперативно и профессионально была проведена эвакуация здания его работниками», — написала она.

Ранее стало известно, что МЧС проверит детские лагеря и оздоровительные центры в стране на готовность к пожароопасному сезону.