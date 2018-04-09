Фильм «Гоголь. Вий» возглавил российский прокат
Продолжение мистического триллера «Гоголь. Вий» Егора Баранова возглавило российский прокат в минувший уикэнд, сообщает kinobusiness.com.
Отечественному хоррору в первые прокатные выходные удалось собрать 224,9 млн рублей.
Роль поэта Николая Гоголя в картине исполнил Александр Петров. Его герой в фильме по произведениям русского писателя Гоголя расследует серию загадочных убийств девушек в селе Диканька.
Вторую строчку занял фантастический фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» со 148 млн руб. за выходные, третью — анимационная картина «Кролик Питер» с 44,3 млн. руб.