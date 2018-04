Сталлоне открыл памятную доску у статуи Рокки в Филадельфии

Американский актер Сильвестр Сталлоне поучаствовал в открытии мемориальной доски на пьедестале памятника киногерою Рокки, роль которого он исполнил в молодости. Об этом в твиттере сообщил мэр Филадельфии Джим Кенни.

«Мы всегда рады приветствовать Сильвестра Сталлоне, который вновь и вновь возвращается в Филадельфию! Слай (прозвище Сталлоне — Газета.Ru) все еще бьется, и было очень здорово, что он нашел время для встречи со всеми поклонниками у статуи Рокки сегодня», — написал мэр.

Памятник расположен в городе, где разворачивается действие одноименного фильма, и является одной из его достопримечательностей.

Ранее сообщалось, что актер и режиссер Сильвестр Сталлоне купил статую Рокки Бальбоа более чем за $400 тыс.

